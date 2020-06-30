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30 июня,
2020
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Томские дети до пяти лет с аутизмом получат раннюю помощь

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
17 минут назад

Томская Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» получила президентский грант на сумму два млн рублей. В проект попадут дети до пяти лет, у которых нет инвалидности. 


Проект «Ранний старт» поможет 16 томским семьям, воспитывающим детей с расстройством аутистического спектра. 

Томские дети до пяти лет с аутизмом получат раннюю помощь
Фото: Юлия Фаллер
Проанализировав ситуацию, мы с командой пришли к выводу, что необходима поддержка семей, только столкнувшихся с диагнозом либо с признаками аутизма, — рассказала ТВ2 председатель Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура» Ирина Гришаева. — А это дети до пяти лет. Часто их диагноз еще не имеет официального подтверждения, им не поставлена инвалидность. А это значит, что они не могут воспользоваться поддержкой государства в реабилитации. По своему опыту мы знаем, что чем раньше начать реабилитационные мероприятия, тем большего эффекта можно добиться.
Томские дети до пяти лет с аутизмом получат раннюю помощь

«Ранний старт» — это  индивидуальные занятия с использованием методов прикладного анализа поведения, групповые занятия, консультации, тренинги и лекции для родителей. Цель проекта — адаптация и социализация ребенка в обществе. 

На занятии в цетре для детей с РАС
На занятии в цетре для детей с РАС
Фото: Юлия Фаллер

С детьми с РАС будут проводить индивидуальные занятия, курс занятий рассчитан на 72 часа. Также педагоги будут курировать детей дома и в образовательных учреждениях. 


«Опыт работы показал, что родителям нужна помощь в закреплении бытовых навыков в домашней обстановке, — отмечает Ирина Гришаева. — А в детских садах наши специалисты по прикладному анализу поведения помогают воспитателям наладить взаимодействие с ребенком».


Напомним, в мае у Ассоциации родителей детей с РАС в Томске появилось помещение, которое предоставила мэрия Томска в безвозмездное пользование. Занятия для детей с аутизмом проводятся по адресу: ул. Сергея Лазо, 4/2. 

«Ранний старт» — это уже пятый проект «Ауры», поддержанный Фондом президентских грантов. Все проекты «Ауры» направлены на социализацию детей с аутизмом и инклюзивное образование. 


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