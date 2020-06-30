Томские дети до пяти лет с аутизмом получат раннюю помощь

Томская Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» получила президентский грант на сумму два млн рублей. В проект попадут дети до пяти лет, у которых нет инвалидности.

Проанализировав ситуацию, мы с командой пришли к выводу, что необходима поддержка семей, только столкнувшихся с диагнозом либо с признаками аутизма, — рассказала ТВ2 председатель Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура» Ирина Гришаева. — А это дети до пяти лет. Часто их диагноз еще не имеет официального подтверждения, им не поставлена инвалидность. А это значит, что они не могут воспользоваться поддержкой государства в реабилитации. По своему опыту мы знаем, что чем раньше начать реабилитационные мероприятия, тем большего эффекта можно добиться.

«Ранний старт» — это индивидуальные занятия с использованием методов прикладного анализа поведения, групповые занятия, консультации, тренинги и лекции для родителей. Цель проекта — адаптация и социализация ребенка в обществе.

С детьми с РАС будут проводить индивидуальные занятия, курс занятий рассчитан на 72 часа. Также педагоги будут курировать детей дома и в образовательных учреждениях.





«Опыт работы показал, что родителям нужна помощь в закреплении бытовых навыков в домашней обстановке, — отмечает Ирина Гришаева. — А в детских садах наши специалисты по прикладному анализу поведения помогают воспитателям наладить взаимодействие с ребенком».



Напомним, в мае у Ассоциации родителей детей с РАС в Томске появилось помещение, которое предоставила мэрия Томска в безвозмездное пользование. Занятия для детей с аутизмом проводятся по адресу: ул. Сергея Лазо, 4/2.



«Ранний старт» — это уже пятый проект «Ауры», поддержанный Фондом президентских грантов. Все проекты «Ауры» направлены на социализацию детей с аутизмом и инклюзивное образование.





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