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02 сентября,
2020
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Деревянные дома обретают лица известных томичей

Александр Мазуров
Александр Мазуров
3 часа назад

Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили проект «Жесть-арт». На заколоченных окнах деревянных домов появляются портреты известных томичей. Проектом художники хотят привлечь внимание к истории Томска. 

Деревянные дома обретают лица известных томичей

Первые два дома, на которых появились лица томичей: ул. Савиных, 10 и Пушкина, 28а.

Сами портреты Николай Исаев рисует в мастерской промышленными маркерами и акрилом на крафт-бумаге. Уже потом художники приклеивают их к заколоченным окнам. Портреты Николай рисует, опираясь на дореволюционные и советские снимки.

Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
ул. Савиных, 10
ул. Савиных, 10
Деревянные дома обретают лица известных томичей
ул, Пушкина, 28а
ул, Пушкина, 28а
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей

В этот понедельник портреты томичей появились еще на двух домах. Один из них — пр. Фрунзе, 10. 

Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей
Деревянные дома обретают лица известных томичей

Другой дом томичи пока не раскрывают. В инстаграме они проводят розыгрыш графического портрета Григория Потанина. Задачей будет раньше других обнаружить этот дом. 

Ранее Лукия и Николай создали проект «Сжечь нельзя сохранить». Трафареты утраченных деревянных домов они наносят на асфальт, где раньше эти дома стояли. Граффити сопровождается надписями — «Помните, здесь был я» и «Сжечь нельзя сохранить».

— Идея нового проекта родилась, когда мы делали «Сжечь нельзя сохранить», — рассказывает Николай Исаев. — Уже тогда в Томске начали проводить консервацию, зашивать окна домов жестью. Когда мы это увидели, поняли, что для художника это как чистый холст… Летом мы активно катаемся на велосипедах и стали присматривать законсервированные дома. Мы стараемся, чтобы люди, которых мы изображаем, были связаны с местом, с кварталом, где дома расположены. Например, на Фрунзе, 10 мы изобразили золотопромышленника Ивана Асташева и его жену Александру, в их усадьбе сейчас располагается краеведческий музей, учениц женской гимназии Натальи Тихонравовой и купца Семёна Хромова, во флигеле его усадьбы на Крылова жил легендарный Федор Кузьмич.

Деревянные дома обретают лица известных томичей

По словам художников, проект планировался как продолжение «Сжечь нельзя сохранить», но со временем перерос в другую историю.

— Изначально мы хотели называть проект «Арт-жесть», это была бы отсылка к ситуации с сохранением домов в нашем городе, — рассказывает Лукия Мурина. — Но сейчас активно идет консервация деревянных домов, существует успешный проект «Дом за рубль» и работает «Том Сойер Фест», и мы решили, что эта история будет все-таки про память. А «жесть» в названии стало просто указанием на материал.

Осенью художники планируют сделать еще несколько портретов: купца Евграфа Кухтерина, художника и музееведа Михаила Крошицкого и этнографа Александра Адрианова.

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