Деревянные дома обретают лица известных томичей

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Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина запустили проект «Жесть-арт». На заколоченных окнах деревянных домов появляются портреты известных томичей. Проектом художники хотят привлечь внимание к истории Томска.

Первые два дома, на которых появились лица томичей: ул. Савиных, 10 и Пушкина, 28а.



Сами портреты Николай Исаев рисует в мастерской промышленными маркерами и акрилом на крафт-бумаге. Уже потом художники приклеивают их к заколоченным окнам. Портреты Николай рисует, опираясь на дореволюционные и советские снимки.

В этот понедельник портреты томичей появились еще на двух домах. Один из них — пр. Фрунзе, 10.

Другой дом томичи пока не раскрывают. В инстаграме они проводят розыгрыш графического портрета Григория Потанина. Задачей будет раньше других обнаружить этот дом.

Ранее Лукия и Николай создали проект «Сжечь нельзя сохранить». Трафареты утраченных деревянных домов они наносят на асфальт, где раньше эти дома стояли. Граффити сопровождается надписями — «Помните, здесь был я» и «Сжечь нельзя сохранить».

— Идея нового проекта родилась, когда мы делали «Сжечь нельзя сохранить», — рассказывает Николай Исаев. — Уже тогда в Томске начали проводить консервацию, зашивать окна домов жестью. Когда мы это увидели, поняли, что для художника это как чистый холст… Летом мы активно катаемся на велосипедах и стали присматривать законсервированные дома. Мы стараемся, чтобы люди, которых мы изображаем, были связаны с местом, с кварталом, где дома расположены. Например, на Фрунзе, 10 мы изобразили золотопромышленника Ивана Асташева и его жену Александру, в их усадьбе сейчас располагается краеведческий музей, учениц женской гимназии Натальи Тихонравовой и купца Семёна Хромова, во флигеле его усадьбы на Крылова жил легендарный Федор Кузьмич.