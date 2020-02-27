Томские депутаты предложили штрафовать за продажу снюса несовершеннолетним

Депутаты Законодательной Думы Томской области обсудили законопроект об ограничении продажи снюсов в регионе. Проект предполагает штрафы за продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним.
Сайт регионального парламента сообщает, что федеральное законодательство сейчас не регулирует продажу снюсов лицам до 18 лет. За счет этого употребление никотиновых смесей становится популярным среди подростков. Региональный законопроект предусматривает штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним. Физлицам за подобное нарушение придется заплатить 5 тысяч рублей, должностным — от 30 до 50,а юридическим — от 100 до 150 тысяч рублей.
Председатель комитета областного парламента по законодательству Дмитрий Лаптев отметил, что Роспотребнадзор уже борется с распространением снюсов.
Депутаты единогласно поддержали законопроект и рекомендовали принять его в первом чтении, а спикер Думы Оксана Козловская – изучить практику применения подобных санкций в других регионах.
В декабре 2019 года Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору разобраться с торговлей жевательными смесями с никотином. После заявления Медведева Роспотребнадзор сообщил о начале проверок «для незамедлительного прекращения продажи такой продукции». Ранее ряд регионов, в том числе Томская область, предлагали запретить продажу снюса несовершеннолетним, а мэрия Томска даже договорилась с табачными киосками о запрете продажи жевательного табака подросткам.
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