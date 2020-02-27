Томские депутаты предложили штрафовать за продажу снюса несовершеннолетним

Сайт регионального парламента сообщает, что федеральное законодательство сейчас не регулирует продажу снюсов лицам до 18 лет. За счет этого употребление никотиновых смесей становится популярным среди подростков. Региональный законопроект предусматривает штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним. Физлицам за подобное нарушение придется заплатить 5 тысяч рублей, должностным — от 30 до 50,а юридическим — от 100 до 150 тысяч рублей.



Председатель комитета областного парламента по законодательству Дмитрий Лаптев отметил, что Роспотребнадзор уже борется с распространением снюсов.