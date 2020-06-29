Томские депутаты попросили правительство сохранить ЕНВД

Депутаты Томской области попросили правительство и Госдуму не отменять Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), действие которого прекращается в 2020 году. По оценкам, из-за отмены ЕНВД могут массово закрыться небольшие магазины и пострадать другой бизнес.

« В 2020 году срок действия этого популярного среди малого и среднего бизнеса налога заканчивается, — подчеркнул вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец. — Поэтому у нашего депутатского корпуса есть предложение выступить с инициативой о его продлении. 73 региона России уже направили подобные обращения в Правительство РФ, нам тоже нельзя оставаться в стороне».





По мнению депутата, система ЕНВД учитывает местные особенности ведения бизнеса и позволяет снижать сумму налога на сумму страховых взносов. Продление действия режима ЕНВД позволит сохранить стабильный и перспективный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований, считает Куприянец.





«Группа сенаторов также вышла с подобной законодательной инициативой. Пока они получили отрицательно заключение правительства. Тем не менее, мы считаем, что надо настаивать на продлении этого налогового режима», — отметила спикер Оксана Козловская.





Ранее о сохранение ЕНВД говорил и мэр Томска Иван Кляйн. Ассоциация малоформатной торговли отмечала, что отмена приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой. А при переходе на новый режим потери прибыли составят от 23 % до 109 % в зависимости от товарооборота.



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