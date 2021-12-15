Томские депутаты Диденко, Самокиш, Соломатина и Киселев дали шанс губернатору Жвачкину избраться на третий срок

Томские депутаты от "Единой России" Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш, Михаил Киселев и Алексей Диденко от ЛДПР поддержали закон о публичной власти в РФ. И если позиция томских единороссов понятна, они всегда голосуют "как надо", то Алексей Диденко удивил. Так вместе с фракцией ЛДПР он поддержал отмену выборов по партийным спискам, хотя ранее считал их «цементом для обновления политической системы России».

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. В частности, решено отменить ограничения двух сроков правления для губернаторов и отменить в регионах выборы по партийным спискам. Более того, теперь упрощается процедура, по которой президент лично может отправить в отставку избранного людьми губернатора в связи с «утратой доверия». Если раньше это было возможно только из-за уголовного дела, то сейчас конкретика исчезла.

В третьем чтении законопроект поддержали 330 депутатов Госдумы (295 единороссов, все 23 члена ЛДПР, семь «Новых людей» и пять эсеров). Против были 89 человек (все 57 коммунистов, 20 эсеров, шесть единороссов, которые представляют Татарстан, пять «Новых людей» и независимый депутат Оксана Дмитриева).

Главные изменения:

Ограничение губернаторства двумя сроками подряд отменяется. Законодательные собрания субъектов РФ после вступления в силу закона будут самостоятельно определять число сроков полномочий губернаторов. При этом документ предусматривает, что один срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет.

Президент может утратить доверие к губернатору без объяснения причин. Кроме того, президент вправе применять к руководителю субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Закон позволит регионам полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в парламенты субъектов Федерации. Сейчас в законе существует ограничение - "не менее 25 процентов" депутатов в Заксобрания должны избираться по спискам, а остальные - по одномандатным округам. Этого барьера теперь нет.