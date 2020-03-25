Томские дайверы, застрявшие в Египте, возвращаются домой

Новости

«Все томские дайверы вылетели из Египта. Часть уже в Томске, часть ждут своих рейсов в Минске», — рассказал ТВ2 руководитель клуба Ultradive Вадим Коршунов.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

Напомним, что 14 дайверов из Томска застряли в Египте в открытом море из-за отмены рейсов и введения карантина на территории страны в связи с эпидемией коронавируса. «Мы сейчас на яхте, плаваем в открытом море. Нам говорят, что границы закрыты, авиасообщение отменено. Какие там дальше перспективы — пока неизвестно», — рассказал 20 марта один из дайверов Олег Томских.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

В посте благодарности в Фейсбуке Вадим Коршунов благодарит всех, кто помог с эвакуацией команды дайверов из Африки в Россию. «Вывезти 14 человек было непросто. Благодаря активной работе в соцсетях нашлись знакомые, знакомые знакомых которые помогли в этой сложной ситуации! Большое спасибо республике Беларусь, которая с первого дня закрытия границ Египтом стала вывозить своих граждан. Именно их чартерами получилось поэтапно вывезти всех томских дайверов», — пишет Вадим в Фейсбуке.