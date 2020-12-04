Томские чирлидерши стали победителями чемпионата и первенства Сибири

Томские чирлидерши привезли медали с чемпионата и первенства СФО, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования по чир-спорту проходили в Бердске, в них участвовали более 200 спортсменов.

В группе «мальчики, девочки» София Василюк и Екатерина Яковлева победили в номинациях «чир-фристайл-двойка» и «чир-джаз-двойка».



Юлианна Виноградова и Екатерина Новицкая завоевали серебряные медали в дисциплине «чир-джаз-двойка» и бронзовые — в дисциплине «чир-фристайл-двойка». Спортсменки выступали в возрастной группе «юниоры, юниорки».



В группе «мужчины, женщины» Лариса Бурковская и Капитолина Кертер победили в дисциплине «чир-фристайл-двойка» и стали вторыми в дисциплине «чир-джаз-двойка».

