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Томские братья-гиревики привезли медали чемпионата и первенства мира

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В Будапеште закончился чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, томичи Дмитрий и Иван Черкашины завоевали на нем золотые и серебряные медали, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

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Томские гиревики выступали в составе команды сборной России. Дмитрий Черкашин с суммой 246 очков в двоеборье (толчок - 150 подъёмов, рывок - 192 подъёма) занял второе место в чемпионате и первое в первенстве. В составе сборной он завоевал золото в эстафете по классическому толчку. Его брат, Иван Черкашин стал серебряным призером в юниорском первенстве с суммой в двоеборье 235 очков (толчок - 140, рывок - 190). Он также занял первое место в упражнении «длинный цикл». Оба брата выиграли золотые медали в составе команды России в эстафете по длинному циклу.

Оба спортсмена тренируются под руководством Николая Тимофеева.

Отметим, по итогам соревнований сборная России заняла первое место в командном зачете. Всего в соревнованиях участвовали команды из 32 стран.

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