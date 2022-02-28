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Томские больницы получили продукты и бытовую химию в рамках акции торговой сети «Пятёрочка»

ТВ2 ТВ2

Торговая сеть «Пятёрочка» в рамках проекта «Корзина доброты» совместно с фондом продовольствия «Русь» направила бесплатные продукты и бытовую химию в больницы Томска, Воронежа, Волгограда, Самары и Тольятти.

Продукты (вода, чай, кофе и сладости) и гигиенические средства общим весом более 8 тонн были доставлены в 16 медицинских учреждений, где работают более 14 400 сотрудников, 1500 из которых являются волонтерами-медиками.

В Томске поддержку оказали работникам Городской клинической больницы № 3 им. Б.И. Альперовича, Медико-санитарной части № 2, Родильного дома №4 и Томской районной больницы.

В Воронеже продукты и чистящие средства передали сотрудникам Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 8 и Воронежской областной клинической больницы № 1.

В Волгограде необходимые товары доставили в четыре медучреждения: Клиническую больницу №4, Детскую клиническую инфекционную больницу, ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28", Круглосуточный амбулаторный ковидный центр, а также волонтерам-медикам службы «122».

В Самарском регионе получателями стали сотрудники шести больниц: Областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Городских больниц №4, №6 и №7, Областной детской инфекционной больницы и Тольяттинской городской клинической больницы №5.

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