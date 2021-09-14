Томские больницы получили 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи

Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил ключи от 21 нового автомобиля скорой помощи главным врачам медучреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
«Эпидемия показала важность материально-технического оснащения здравоохранения, и в первую очередь, его первичного звена. Именно поэтому большинство инициатив президента направлено на развитие здравоохранения – как в крупных городах, так и в глубинке. Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. Поэтому мы в Томской области строим и компактные сельские ФАПы, и большие медицинские центры. Скоро откроем современный хирургический центр онкодиспансера. А затем примемся за решение новых задач – строительство инфекционной и многопрофильной детской больницы», – подчеркнул Жвачкин.
В Томскую область поставлено 18 автомобилей класса «В» (марки «УАЗ-Патриот» и «ГАЗ») и три реанимобиля класса «С» (марки «ГАЗ»). Глава региона передал машины станции скорой медицинской помощи Томска, Стрежевской городской больнице, а также Александровской, Асиновской, Бакчарской, Верхнекетской, Каргасокской, Кожевниковской, Колпашевской, Моряковской, Первомайской, Светленской, Тегульдетской, Томской и Шегарской районным больницам.
«Здорово, что новые машины поступят в учреждения как раз перед традиционным осенним ростом простудных заболеваний. Новые «газики» и «уазики» помогут медикам еще быстрее приходить пациентам на помощь. Тем более что машины в полной мере соответствуют нашим природно-климатическим и географическим условиям, – сказал Сергей Жвачкин. – Вообще, с 2013 года мы приобрели для медиков 242 новых автомобиля. И, конечно, продолжим обновлять медицинский транспортный парк».