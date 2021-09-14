Томские больницы получили 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи

«Эпидемия показала важность материально-технического оснащения здравоохранения, и в первую очередь, его первичного звена. Именно поэтому большинство инициатив президента направлено на развитие здравоохранения – как в крупных городах, так и в глубинке. Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. Поэтому мы в Томской области строим и компактные сельские ФАПы, и большие медицинские центры. Скоро откроем современный хирургический центр онкодиспансера. А затем примемся за решение новых задач – строительство инфекционной и многопрофильной детской больницы», – подчеркнул Жвачкин.