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Томские больницы получили 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи

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Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил ключи от 21 нового автомобиля скорой помощи главным врачам медучреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Эпидемия показала важность материально-технического оснащения здравоохранения, и в первую очередь, его первичного звена. Именно поэтому большинство инициатив президента направлено на развитие здравоохранения – как в крупных городах, так и в глубинке. Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. Поэтому мы в Томской области строим и компактные сельские ФАПы, и большие медицинские центры. Скоро откроем современный хирургический центр онкодиспансера. А затем примемся за решение новых задач – строительство инфекционной и  многопрофильной детской больницы», – подчеркнул Жвачкин.

В Томскую область поставлено 18 автомобилей класса «В» (марки «УАЗ-Патриот» и «ГАЗ») и три реанимобиля класса «С» (марки «ГАЗ»). Глава региона передал машины станции скорой медицинской помощи Томска, Стрежевской городской больнице, а также Александровской, Асиновской, Бакчарской, Верхнекетской, Каргасокской, Кожевниковской, Колпашевской, Моряковской, Первомайской, Светленской, Тегульдетской, Томской и Шегарской районным больницам.

«Здорово, что новые машины поступят в учреждения как раз перед традиционным осенним ростом простудных заболеваний. Новые «газики» и «уазики» помогут медикам еще быстрее приходить пациентам на помощь. Тем более что машины в полной мере соответствуют нашим природно-климатическим и географическим условиям, – сказал Сергей Жвачкин. – Вообще, с 2013 года мы приобрели для медиков 242 новых автомобиля. И, конечно, продолжим обновлять медицинский транспортный парк».
Автор:  пресс-служба областной администрации
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