Томские биологи помогут очистить от нефти приток реки в Коми
Команда Биологического института ТГУ в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» провела диагностику водотока Малый Войвож. Междисциплинарная группа учёных, в которую вошли экологи, почвоведы, гидробиологи, ихтиологи, микробиологи и другие специалисты, провела диагностику участка протяжённостью пять километров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В рамках мониторинга отобрали более 350 образцов донных отложений, воды, почвы, организмов, обитающих на дне, микробиологические и другие пробы. На основе результатов анализов будет разработан комплексный проект очистки донных отложений водотока от нефти. Извлекать токсичные вещества биологи ТГУ будут с помощью новых устройств.
«Нефть на Яреге добывают уже около 90 лет, – приводит пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева. – В прошлом здесь неоднократно случались нештатные ситуации, в результате которых происходила утечка углеводородов. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», который в настоящее время ведёт добычу нефти на данной территории, принимает серьёзные меры по устранению «исторических» загрязнений, поэтому было принято решение провести диагностику и очистку объекта, который имеет важное экологическое значение – это ручей Малый Войвож, впадающий в реку Ярега (приток Ухты). От его состояния зависит и благополучие других водных объектов».
В ходе двухнедельного обследования группа специалистов прошла по водотоку и его пойме участок длиной более пяти километров. При этом проводился сплошной визуальный осмотр, через каждые 50 метров учёные отбирали пробы донных отложений, поверхностной воды, бентоса (организмов, живущих на дне), зоопланктона. Одновременно проводились микробиологические исследования ручья и были выделены микроорганизмы, способные окислять углеводороды при температуре около +4°C. Они способны убирать остаточную нефть, но полноценно включаются в процесс самоочищения экосистем только после того, когда устранено основное мобильное загрязнение.
Отмечается, что работать на водотоке значительно сложнее, нежели на объектах со стоячей водой, поэтому для проведения рекультивации будут применены новые инструменты и подходы. Будут использованы новые типы барьерных устройств, которые в процессе очистки не дадут извлекаемой нефти перемещаться ниже по течению и помогут свести вторичное загрязнение объекта к минимуму. Работы начнутся в зимний период и будут завершены летом 2021 года.
Совместный проект ТГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» рассчитан на четыре года. Чтобы объективно оценить результативность очистки, биологи в течение 2022-2023 годах будут вести мониторинг состояния Малого Войвожа – анализировать состояние воды, донных отложений и гидробионтов.
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