Томские биологи помогут очистить от нефти приток реки в Коми

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Команда Биологического института ТГУ в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» провела диагностику водотока Малый Войвож. Междисциплинарная группа учёных, в которую вошли экологи, почвоведы, гидробиологи, ихтиологи, микробиологи и другие специалисты, провела диагностику участка протяжённостью пять километров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



В рамках мониторинга отобрали более 350 образцов донных отложений, воды, почвы, организмов, обитающих на дне, микробиологические и другие пробы. На основе результатов анализов будет разработан комплексный проект очистки донных отложений водотока от нефти. Извлекать токсичные вещества биологи ТГУ будут с помощью новых устройств.

«Нефть на Яреге добывают уже около 90 лет, – приводит пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева. – В прошлом здесь неоднократно случались нештатные ситуации, в результате которых происходила утечка углеводородов. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», который в настоящее время ведёт добычу нефти на данной территории, принимает серьёзные меры по устранению «исторических» загрязнений, поэтому было принято решение провести диагностику и очистку объекта, который имеет важное экологическое значение – это ручей Малый Войвож, впадающий в реку Ярега (приток Ухты). От его состояния зависит и благополучие других водных объектов».