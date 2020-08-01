Библиотеки Томска вновь начинают принимать читателей

Городские библиотеки, которые были закрыты из-за пандемии, с 3 августа открывают двери для читателей, сообщает обладминистрация.

Пришедших обслужат в соответствии с временными правилами и по летнему расписанию работы, но есть некоторые ограничения.





Например, библиотеки будут работать только на прием и выдачу книг, а читальные залы пока будут закрыты. Перед посещением библиотеки пользователям рекомендуют сделать предварительный заказ документов, используя электронный каталог.





«Посещение библиотек будет возможно по предварительной записи по телефону, e-mail, WhatsApp. Пользователи, пришедшие без записи, будут обслуживаться при наличии свободного времени», — уточняется в сообщении.





Также пришедшим нужно иметь гигиеническую маску. Сотрудники библиотеки также будут работать в масках, защитных экранах и перчатках. Помещения будут проветривать и проводить дезинфицирующую уборку.





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