Томские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь- 2021»

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Томские библиотеки примут участие в ежегодной всероссийской «Библионочи-2021». Акция проходит в России уже в десятый раз и посвящена теме «Книга – путь к звёздам». В этом году все мероприятия тоже пройдут онлайн.



23 апреля, в рамках акции «Библионочь-2021» в Научной библиотеке ТГУ пройдет космическая онлайн-викторина, виртуальные выставки «Профессора-астероидяне» и «Лунный цирк Фламмариона».

Кроме того, томичи смогут поучаствовать в текстовом квесте «Космос внутри», который начнется онлайн и продолжится офлайн в мае. Для участия нужен будет телефон или компьютер и выход в интернет. Квест проходит в официальной группе «ВКонтакте» и историях в Инстаграме.

Добавим, что полный список мероприятий, расписание, а также условия участия можно найти тут. Все мероприятия пройдет онлайн.

Акция «Библионочь-2021» в Научно-технической библиотеке ТПУ пройдет сегодня, 22 апреля, с 17.00 до 22.00.

«На мероприятии можно отправиться в космическую экспедицию, послушать лекции от специалистов Томского планетария и разгадать тайну Леонардо да Винчи, а так же принять участие в квестах, творческих мастер-классах, экскурсиях по книгохранилищу и VR-лаборатории», — отмечается на сайте вуза.

Кроме того, в книгохранилище Научно-технической библиотеки ТПУ будет организован квест «Космическая экспедиция», также в библиотеке пройдет квиз для знатоков космоса и произведений писателей-фантастов. С помощью робота-манипулятора в библиотеке ТПУ можно будет создать новую планету, а с помощью специального космошлема — попутешествовать в космическом пространстве.

Для участия в мероприятии необходимо пройти простую онлайн-регистрацию. Полная программа и регистрация доступны по ссылке.