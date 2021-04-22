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22 апреля,
2021
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Томские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь- 2021»

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Томские библиотеки примут участие в ежегодной всероссийской «Библионочи-2021». Акция проходит в России уже в десятый раз и посвящена теме «Книга – путь к звёздам». В этом году все мероприятия тоже пройдут онлайн.

Томские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь- 2021»

23 апреля, в рамках акции «Библионочь-2021» в Научной библиотеке ТГУ пройдет космическая онлайн-викторина, виртуальные выставки «Профессора-астероидяне» и «Лунный цирк Фламмариона».


Кроме того, томичи смогут поучаствовать в текстовом квесте «Космос внутри», который начнется онлайн и продолжится офлайн в мае. Для участия нужен будет телефон или компьютер и выход в интернет. Квест проходит в официальной группе «ВКонтакте» и историях в Инстаграме.


Добавим, что полный список мероприятий, расписание, а также условия участия можно найти тут. Все мероприятия пройдет онлайн.

Томские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь- 2021»

Акция «Библионочь-2021» в Научно-технической библиотеке ТПУ пройдет сегодня,  22 апреля, с 17.00 до 22.00.


«На мероприятии можно отправиться в космическую экспедицию, послушать лекции от специалистов Томского планетария и разгадать тайну Леонардо да Винчи, а так же принять участие в квестах, творческих мастер-классах, экскурсиях по книгохранилищу и VR-лаборатории», — отмечается на сайте вуза.


Кроме того, в книгохранилище Научно-технической библиотеки ТПУ будет организован квест «Космическая экспедиция», также в библиотеке пройдет квиз для знатоков космоса и произведений писателей-фантастов. С помощью робота-манипулятора в библиотеке ТПУ можно будет создать новую планету, а с помощью специального космошлема — попутешествовать в космическом пространстве.


Для участия в мероприятии необходимо пройти простую онлайн-регистрацию. Полная программа и регистрация доступны по ссылке.

Томские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь- 2021»

Другие томские городские библиотеки 23 и 24 апреля подготовят для своих читателей познавательные викторины, представят книжные выставки и инсталляции, виртуальные обзоры, посвящённые Году науки и технологий и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Читатели также смогут познакомиться с книжными новинками о космосе и космонавтике, представят вниманию подписчиков библиотек в социальных сетях виртуальные обзоры и электронные презентации с познавательной информацией о первом полёте человека в космос, и проведет прямые трансляции и виртуальные беседы с обсуждениями книг по теме, игры и викторины на знание истории развития науки и техники.


Познакомиться со списком мероприятий муниципальных библиотек в рамках акции можно тут.

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