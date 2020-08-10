Томские баржи будут работать в морях Северного Ледовитого океана

«Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ) спустил на воду две морские баржи класса М-СП 4,5 (лед 40), изготовленные по заказу АО «Томская судоходная компания», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь». Баржи будут работать в морях Северного Ледовитого океана от пролива Карские ворота до Берингова пролива.

Одну из двух крупнотоннажных барж Самусьский судостроительный завод построил в этом году в кратчайшие сроки — всего за девять месяцев. Первая — «ТК-2501» — была спущена на воду в еще в июле. Оба судна являются крупнейшими из построенных в истории предприятия судов. В середине августа вместе с морским буксиром «Маршал Василевский» они отправятся с грузом в свой первый рейс в северные широты. Назначение барж — перевозка негабаритных грузов, железнодорожных изделий, автомобильной и спецтехники, различных строительных материалов и оборудования. В текущей навигации баржи будут перевозить железобетонные плиты для ООО «Газпромнефть-Снабжение».





Стоимость контракта составила 275 млн рублей. Баржи изготовлены по проекту АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель», который выкупил СССРЗ.





За время существования Самусьский судостроительно-судоремонтный завод построил 333 теплохода разных видов и модификаций: катера и яхты, баржи и паромы, понтоны и плавучие краны, грузовые, пассажирские и очистные суда для речного флота. Особым предметом гордости является трюмная несамоходная баржа грузоподъемностью 2800 тонн, построенная в 1993 году. Сейчас она эксплуатируется на реке Рейн в Голландии под названием «Самусь».