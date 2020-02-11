Томские барды привезли «Парус» с фестиваля авторской песни в Новокузнецке

Томские барды стали лауреатами ХIХ Фестиваля авторской песни «Высоцкий в Новокузнецке», приуроченного в этом году к 75-летию Великой Победы. Фестиваль проводится в память о приезде Владимира Высоцкого в Новокузнецк в 1973 году и является значимым событием для любителей авторской песни всего сибирского региона. В Новокузнецке Высоцкий дал несколько концертов, посетил Кузнецкий металлургический комбинат, побывал в мартеновском цехе и пообщался с работниками завода в редакции газеты «Металлург».

В этом году в рамках фестиваля на сцене новокузнецкого Театра металлургов выступило около 70 авторов-исполнителей из Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Прокопьевска, Междуреченска, Новокузнецка. По итогам фестиваля жюри выбирало лучших авторов и исполнителей по пяти основным номинациям: «Лучший автор», «Лучший исполнитель», «Лучший ансамбль», «Лучшее посвящение Высоцкому», «Лучшее исполнение песни Высоцкого». Призерам вручали награды – дипломы и «Паруса», олицетворяющие собой знаменитые строки из песни Владимира Высоцкого.



«Участники творческого объединения «Томский перекресток» – любимцы новокузнецкой публики, по праву считаются одной из самых ярких команд региона на протяжении уже многих лет. Неоднократно томичи получали дипломы, призы и специальные призы новокузнецкого фестиваля», — рассказала ТВ2 участница фестиваля Светлана Пантелеева. Этот год не стал исключением.