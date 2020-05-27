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27 мая,
2020
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Томские автобусы начнут ездить к Сенной Курье с 1 июля

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Маршрутные автобусы Томска переведены на летний режим работы. Так, до 15 октября к местам массового отдыха горожан и садоводческим товариществам будут курсировать автобусы маршрутов №№ 4, 20, 23, 38, 53, периодичность рейсов увеличат, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы маршрута № 4 будут работать в направлении Левобережья с кольцевой остановка по ул. Ф. Мюнниха по средам, в выходные и праздничные дни в 8 и 18 часов, по пятницам к СНТ «Левобережье» автобусы будут выезжать с ул. Ф. Мюнниха только в 18 часов. С СНТ «Левобережье» выезды будут осуществляться в эти же дни в 9.15 и 19.15, в пятницу в 19.15.

К Сенной Курье автобусы маршрута № 4 будут ездить с 1 июля с 10 до 19.30, от Сенной Курьи с 10.30 до 22.00 с интервалом в 10 минут.

Маршрутный автобус № 20 курсирует от станции Товарная до НПО «Вирион» и пос. Родионово. Он будет работать в будни с 6.00 до 22.30, в выходные с 6.30 до 22.30. На период введения ограничительных мер автобус работает с интервалом 30 мин.

Автобусы маршрута № 23 следуют по схеме: пос. Заварзино / Инженерный центр – Приборный завод. В Заварзино они будут ездить в 7.40, 13.10 и 18.45, из поселка выезжать в 9.00, 14.30 и 20.00.

Маршрутки № 38, курсирующие по схеме Сосновый бор – Черемошники – Каштак – ул. С. Лазо – 2-е мичуринские, с садовых участков будут отъезжать с 7.00 до 22.30. Из мкр. Сосновый бор: в будни с 6.00 до 22.30, в выходные и праздничные дни – с 6.30 до 22.30.

Автобусы 53-го маршрута «НПО «Вирион» - Мичуринские участки «ТомНИИВС», «Степановка – «ТомНИИВС» - Росинка» будут работать ежедневно с 7 до 21 часа с интервалом в 30 минут.

График движения маршрутных автобусов может быть скорректирован в зависимости от пассажиропотока по согласованию с председателями СНТ и собственниками участков. Актуальную информацию о работе автобусов можно получить в «Центре организации и контроля пассажироперевозок» по тел. 28-29-06.

В общественном транспорте при поездках нужно соблюдать масочный режим. У пассажира должны быть надеты медицинская маска и перчатки. В случае отсутствия перчаток при себе должен быть кожный антисептик.

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