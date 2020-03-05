Томские альпинисты стали победителями чемпионата России в Кирове

На протяжении последних двух месяцев у ребят практически каждые выходные были всероссийские или международные старты, — цитирует департамент культуры и спорта старшего тренера сборной Томской области Елена Темерева. — На первенстве России наши спортсмены вошли в число лучших. Владислав Темерев победил в дисциплине «трудность» в группе юношей 16-18 лет, а Юлия Филатьева среди девушек 19-21 года в этой же дисциплине победила, в скорости она заняла второе место.