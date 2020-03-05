Томские альпинисты стали победителями чемпионата России в Кирове

Томские альпинисты заняли призовые места на чемпионате и первенстве России в Кирове. Помимо томичей, в соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Карелии, Красноярского и Хабаровского края, Тюменской, Свердловской, Кировской и Кемеровской областей.
На протяжении последних двух месяцев у ребят практически каждые выходные были всероссийские или международные старты, — цитирует департамент культуры и спорта старшего тренера сборной Томской области Елена Темерева. — На первенстве России наши спортсмены вошли в число лучших. Владислав Темерев победил в дисциплине «трудность» в группе юношей 16-18 лет, а Юлия Филатьева среди девушек 19-21 года в этой же дисциплине победила, в скорости она заняла второе место.
Елена Темерева добавила, уже в эти выходные в Кирове состоится первенство мира по альпинизму. Томскую область представят спортсмены Дома детства и юношества «Кедр» Юлия Филатьева, Анна Павлюк, Тимофей Куцый, Владислав Копылов, Артем Чарыков, Олег Галушкин и Глеб Канаев.
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
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Добавим, что в феврале 2020 года трое томских альпинистов привезли награды за призовые места с V этапе кубка России по ледолазанию. 14-16 февраля IV этап кубка проходил в Томске, и местные спортсмены также заняли призовые места.
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