Томские альпинисты привезли награды с этапа Кубка России по ледолазанию

Призы с V этапа Кубка России привезли на томскую землю Владислав Темерев – 3 место в скорости и золотой дубль у Филатьевой Юлии – победа в скорости и трудности! — говорится в сообщении Томской федерации альпинизма. — Помимо этого, крайне приятно, что Иван Лощенко стал серебряным призером Кубка России в трудности, а Юлия Филатьева обладательницей золотых Кубков России в трудности и скорости! Этими победами Юлия подтвердила звание мастера спорта, а Лощенко Иван выполнил нормативы мастера спорта по альпинизму.