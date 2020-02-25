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25 февраля,
2020
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Томские альпинисты привезли награды с этапа Кубка России по ледолазанию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Трое томских альпинистов привезли награды за призовые места на V этапе Кубка России по ледолазанию. Соревнования проходили 22-23 февраля в Иркутске, в них приняли участие 32 спортсмена из разных регионов России.  

Томские альпинисты с наградами
Томские альпинисты с наградами

Томскую область на V, заключительном, этапе Кубка России представляли альпинисты Юлия Филатьева, Владислав Темерев, Иван Лощенко, а также судьи Мария Цыганкова и Иван и Елена Темеревы. 

Призы с V этапа Кубка России привезли на томскую землю Владислав Темерев – 3 место в скорости и золотой дубль у Филатьевой Юлии – победа в скорости и трудности! — говорится в сообщении Томской федерации альпинизма. — Помимо этого, крайне приятно, что Иван Лощенко стал серебряным призером Кубка России в трудности, а Юлия Филатьева обладательницей золотых Кубков России в трудности и скорости! Этими победами Юлия подтвердила звание мастера спорта, а Лощенко Иван выполнил нормативы мастера спорта по альпинизму.

В федерации отмечают, что ледолазный сезон не окончен. Сейчас 20 томских спортсменов едут из Томска в Киров на Чемпионат России, а после поборются за награды на Первенстве мира по альпинизму.

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IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
IV этап Кубка России по ледолазанию в Томске
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