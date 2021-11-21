Томские активисты записали видео в поддержку «Мемориала»*

Члены томского отделения «Мемориала»* и томичи, занимающиеся поиском информации о своих репрессированных предках, записали видеообращение , в котором выступили против ликвидации правозащитного общества.

Как рассказал руководитель томского «Мемориала»* и сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, видео было записано на собрании общества 17 ноября. Кроме сотрудников мемориального музея в нем приняли участие томичи, обращавшиеся в «Мемориал»* для поиска информации о своих родственниках, ставших жертвами сталинских репрессий.

«Занимаясь историей своей семьи, я понял, что репрессии коснулись миллионов наших сограждан. Изучение их историй, их судеб, увековечение их памяти стало целью всей моей последующей жизни. Ликвидация «Мемориала»* для меня — это, по сути, перечеркивание половины жизни», — отметил Ханевич.

В записи обращения поучаствовали и другие члены томского «Мемориала»*, в том числе столяр и участник экспедиции по поиску баржи для ссыльных Станислав Кармакских, а также протоиерей Михаил Фаст, занимающийся изучением истории православных верующих, пострадавших в годы репрессий. Кроме того, в поддержку правозащитного общества выступили жители Томска, интересующиеся судьбами своих репрессированных предков.

«Благодаря архивным данным, которые собирает «Мемориал»*, мне удалось найти родственников мужа, узнать их историю — они были раскулачены и сосланы на север Томской области. Я пытаюсь найти в архивах родственников по отцовской линии, но пока это невозможно. Закрытие «Мемориала»* лишает меня надежды найти своих родственников», — рассказала томичка Марина Якимова.

Напомним, 8 ноября Генпрокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Ведомство нашло в деятельности «Мемориала»* оправдание терроризма и экстремизма, а также обвинило общество в том, что оно игнорирует требования о маркировке материалов «иностранного агента». В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое. Рассмотрение иска назначено на 25 ноября.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»