Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские активисты записали видео в поддержку «Мемориала»*
Новости

Томские активисты записали видео в поддержку «Мемориала»*

ТВ2 ТВ2

Члены томского отделения «Мемориала»* и томичи, занимающиеся поиском информации о своих репрессированных предках, записали видеообращение, в котором выступили против ликвидации правозащитного общества.

Как рассказал руководитель томского «Мемориала»* и сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, видео было записано на собрании общества 17 ноября. Кроме сотрудников мемориального музея в нем приняли участие томичи, обращавшиеся в «Мемориал»* для поиска информации о своих родственниках, ставших жертвами сталинских репрессий.

«Занимаясь историей своей семьи, я понял, что репрессии коснулись миллионов наших сограждан. Изучение их историй, их судеб, увековечение их памяти стало целью всей моей последующей жизни. Ликвидация «Мемориала»* для меня — это, по сути, перечеркивание половины жизни», — отметил Ханевич.

В записи обращения поучаствовали и другие члены томского «Мемориала»*, в том числе столяр и участник экспедиции по поиску баржи для ссыльных Станислав Кармакских, а также протоиерей Михаил Фаст, занимающийся изучением истории православных верующих, пострадавших в годы репрессий. Кроме того, в поддержку правозащитного общества выступили жители Томска, интересующиеся судьбами своих репрессированных предков.

«Благодаря архивным данным, которые собирает «Мемориал»*, мне удалось найти родственников мужа, узнать их историю — они были раскулачены и сосланы на север Томской области. Я пытаюсь найти в архивах родственников по отцовской линии, но пока это невозможно. Закрытие «Мемориала»* лишает меня надежды найти своих родственников», — рассказала томичка Марина Якимова.

Напомним, 8 ноября Генпрокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Ведомство нашло в деятельности «Мемориала»* оправдание терроризма и экстремизма, а также обвинило общество в том, что оно игнорирует требования о маркировке материалов «иностранного агента». В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое. Рассмотрение иска назначено на 25 ноября.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

«Мемориал»*: «Мы еще поборемся»

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.