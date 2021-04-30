Томские активистки выпустили видеоролики с экологическими стихами

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Международный праздник «День Матери-Земли», начиная с 2010, отмечается ежегодно по всему миру 22 апреля. В России эта дата до сих пор пребывает в тени годовщины дня рождения Владимира Ленина. Так и в этом году в Томске знаменательный для всех «зеленых» день прошел незаметно и буднично. Но экоактивистки из клуба «Новая эра» приняли нестандартные меры, чтобы данный факт исправить – вооружившись стихами классиков и современных поэтов, они выступили в качестве чтецов на фоне джунглей в оранжереях Сибирского ботанического сада. Серию художественных видеороликов назвали «Дочери Земли» и неделю по одному выкладывали их ВКонтакте.



Так комментирует свою идею руководитель клуба экоосознанности «Новая эра» Асия Болтовская:

Мы выбрали поэзию для того, чтобы выразить любовь к земле и способствовать формированию экоосознанности. Про взаимосвязь поэзии, экологии души и экомышления исчерпывающе сказал Артур Гарипов, современный поэт из Кызыл-Кия: «Если мы говорим о Поэзии… то, стихи обладают уникальным свойством. В отличие от обычного текста, они содержат огромный объем информации, исчисляемый в «многобайтах». При этом способны мгновенно доносить суть посредством рифм». Стихотворения Артура оказались очень популярны в соцстях. Я нашла десятки видео, в которых взрослые и дети читают его стихи. Для выбора подходящих стихов для записи роликов я прочитала их сотни. И больший отклик в моей душе нашли стихотворения современных поэтов.

– Мне нравятся стихи, особенно когда они связаны с экологией, так как я сама люблю природу. Когда я увидела, что будет этот проект, мне захотелось поучаствовать. Выбрала стих, который мне по душе. Показалось, что если он будет мне по душе, то я смогу донести это до остальных людей, – считает участница проекта «Дочери Земли» Надежда Пирогова.



Цель создания видеороликов, по формулировке создателей, прозрачна и возвышенна – «через красивые образы, поэзию затронуть струны души, всколыхнуть и мягко настроить зрителей и читателей на любовное и бережное отношение к Земле».

Стихи о природе в окружении оранжерейных растений могут вызвать вопросы. Как бы ни был хорош Сибирский ботанический сад, все-таки он представляет собой искусственно созданную экосистему. Но эта локация была выбрана для съемок неслучайно.

– Для меня Ботанический сад олицетворяет взаимодействие человека и природы, – утверждает Асия Болтовская, – Растения ботсада не должны были расти в нашей среде, но только благодаря человеку удалось воссоздать их среду. Это показывает, что человек может помогать природе и жить с ней в гармонии. Путем воздействия на природу можно создавать красоту, симбиоз человека и природы, что человек может воздействовать на природу не только как потребитель, но и как созидатель, создавать красоту. Во-вторых, ботанический сад – это квинтэссенция растительного мира. В естественной природе на таком небольшом участке нет такого разнообразия флоры. Ботанический сад выступает как сгусток биоразнообразия. В-третьих, мы планировали этот проект в то время, когда в Сибири нет зелени. Поэтому контраст яркий природы за окном и яркого зеленого ботанического сада привлечет внимание и в большей степени даст почувствовать всю яркость и неповторимость растительного мира.



По словам директора СибБС Михаила Ямбурова, идея проекта активистов «Новой эры» сочетается с позиционированием ботанического сада, который всегда славился тем, что пропагандировал экологическое самосознание и воспитание населения.

– Съемки прошли просто прекрасно, поскольку мне вообще впервые удалось побывать в Ботаническом саду ТГУ, и моему восхищению этим местом не было предела. Отношение к природе, да и вообще к окружающему миру у меня достаточно нежное. Так что вряд ли оно изменилось в ходе работы. Скорее, укрепилось. И думаю, людям нужно почаще показывать, насколько наш мир пронзителен и может быть еще более прекрасным при осознании ответственности перед ним, – говорит видеограф Кира Петрова.