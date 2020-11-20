Томские актеры старше 65 лет примут участие в театральном проекте «Раритет»

Союз театральных деятелей РФ, «Радио России» и радио «Культура» запускают проект «Раритет» в поддержку артистов старшего возраста. Участниками стали актеры из разных городов России, которые озвучили архивные материалы, сообщает ТАСС.

«В 2020 году большинство российских артистов старшего поколения оказались отделены от театра и работы на сцене: им рекомендовано оставаться дома ради собственной безопасности и здоровья. Длительное нахождение в четырех стенах неизбежно становится тяжелым испытанием», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СТД РФ.





Организаторы проекта предложили артистам старше 65 лет со всей России, имеющим профессиональное актерское образование, озвучить в радиоэфире архивные материалы – заметки о премьерах, актерах и режиссерах прошлого столетия. Для участия необходимо было заполнить анкету, а также записать видеовизитку — прочитать любое литературное произведение. Прием заявок проходил с 19 по 25 октября.





В результате было отобрано 19 участников проекта. Кроме томичей, в проекте примут участие артисты из Казани, Краснодара, Ногинска, Читы, Якутска и других городов. Их голосами в радиоэфире будут озвучены архивные материалы: рецензии на премьеры, заметки об актерах и режиссерах прошлого столетия. Первый цикл программы (с 16 по 20 ноября) посвящен режиссеру театра и кино, педагогу Анатолию Эфросу.





Партнером проекта является центральная научная библиотека СТД РФ, в архивах которой собраны редкие материалы из театральной периодики XX века.