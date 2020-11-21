Томские аграрии собрали рекордный за последние 20 лет урожай зерна

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По итогам уборочной кампании томские аграрии собрали 411,7 тысячи тонн зерна. Это рекордный результат за последние 20 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в этом году достигла рекордной отметки, а регион по этому показателю занял второе место в СФО после Красноярского края. По урожайности картофеля Томская область вышла на первое место, а по урожайности овощей открытого грунта стала третьей.

Эти результаты стали следствием большой кропотливой работы последних семи лет по повышению эффективности агротехнологий всей томской команды — от агрономов и руководителей хозяйств до ученых, — заявил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Хочу подчеркнуть, что наши аграрии достигают рекордной урожайности в условиях северного земледелия, за 55-й параллелью, возделывая серые лесные и кислые почвы на сложных мелкоконтурных полях.