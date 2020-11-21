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21 ноября,
2020
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Томские аграрии собрали рекордный за последние 20 лет урожай зерна

ТВ2
ТВ2
19 часов назад

По итогам уборочной кампании томские аграрии собрали 411,7 тысячи тонн зерна. Это рекордный результат за последние 20 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томские аграрии собрали рекордный за последние 20 лет урожай зерна

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в этом году достигла рекордной отметки, а регион по этому показателю занял второе место в СФО после Красноярского края. По урожайности картофеля Томская область вышла на первое место, а по урожайности овощей открытого грунта стала третьей.

Эти результаты стали следствием большой кропотливой работы последних семи лет по повышению эффективности агротехнологий всей томской команды — от агрономов и руководителей хозяйств до ученых, — заявил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Хочу подчеркнуть, что наши аграрии достигают рекордной урожайности в условиях северного земледелия, за 55-й параллелью, возделывая серые лесные и кислые почвы на сложных мелкоконтурных полях.

Кнорр отметил, что Томская область стала пятым регионом Сибири, где сеют кукурузу на зерно. Так, в 2020 году аграрии намолотили 689 тонн зерна на корм скоту. Кроме того, в этом году на томских полях впервые вырастили кормовые бобы. 

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