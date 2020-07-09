«Томскэнергосбыт» заявил о долгах и уголовных делах против УК, а в УК это отрицают

АО «Томскэнергосбыт» заявило о том, что следователи завели уголовные дела по статьям 160, 165 УК РФ в отношении ряда управляющих компаний. Причиной уголовного преследования УК «Академическое», «Сибиряк» и «Комфорт» стали долги перед «Томскэнергосбытом» за электроэнергию. В свою очередь представители УК заявили, что никаких уголовных дел нет, а таким образом коммунальщики пытаются надавить на несогласные с тарифной политикой управляющие компании.

По словам пресс-службы «Томскэнергосбыта», «УК «Академическое» с января 2017 года по декабрь 2018 года не перечисляло компании деньги за потребление электроэнергии и накопило задолженность в размере более 640 тыс. рублей. При этом экспертиза установила, что деньги, оплаченные собственниками помещений за электроэнергию, оставались на счетах управляющей компании. ООО «Сибиряк» с октября 2017 по октябрь 2018 при аналогичных обстоятельствах не оплачивало электроэнергию и накопило долг в размере почти 315 тысяч рублей.





В пресс-релизе отмечается, что следствию также предстоит выяснить, куда пошли деньги за электроэнергию, которые были собраны ООО «Комфорт». В компании подчеркивают, что деньги до «Томскэнергосбыт» не дошли, а управляющая компания с июля 2018 по октябрь 2019 года накопила долг более 1,7 млн рублей. По факту задолженности возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества». В настоящее время в отношении руководителя ООО «Комфорт» проводятся следственные действия.





Как рассказала ТВ2 руководитель «УК «Академическое» Мария Мартынова, в настоящее время ни о каком расследовании и возбуждении уголовного дела в отношении компании речи не идет.





«Действительно, «Томскэнергосбыт» пытался несколько раз возбудить уголовные дела в отношении нашей управляющей компании, — сказала Мария Мартынова. — В 2019 году проводились выемка документов и изъятие компьютерного оборудования. Полицейские делали запросы в банки по поводу наших счетов, проводили бухгалтерскую экспертизу. Но никаких нарушений не нашли, — подчеркнула Мартынова. — Только выяснили, что на счет «Томскэнергосбыта» нами было переведено около 4 миллионов рублей. Позже «Томскэнергосбыт» заявил, что они нашли платежки и что, действительно, платежи были. И что долгов по этому периоду нет. Что касается суммы долга, то у нас есть решение арбитражного суда, где «Томскэнергосбыт» требовал от нас выплатить 763 тысячи рублей. Эта сумма была полностью оплачена в 2019 году. Другое дело было в отношении УК «Сибиряк», где по решению суда компания заплатила 360 тысяч рублей. Откуда в июле 2020 года появляется информация, что есть уголовные дела и долги — хороший вопрос. Я так понимаю, что это попытка надавить на управляющие компании, которые были не согласны с действующей тарифной политикой «Томскэнергосбыта» и защищают свою позицию в суде».







Мария Мартынова добавила, что они намерены подать в суд иск о защите деловой репутации.