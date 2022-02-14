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Томские самбисты привезли восемь медалей всероссийских соревнований

ТВ2 ТВ2

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования по самбо, где участвовали 344 спортсмена из 16 регионов России. Томские самбисты смогли заработать восемь медалей, сообщает областной департамент физкультуры и спорта.

В первый день соревнований в личном зачете выиграли схватки и заработали медали учащаяся северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Кристина Якубенко, она выступала в категории свыше 72 кг. Бронзу в этом же весе взяла её одноклубница Виктория Алейникова.

Среди юношей первое место в категории до 64 кг выиграл представитель томского Центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Арам Мелконян. Еще один участник томской команды, фаворит соревнований получил травму и не смог побороться за золото - воспитанник стрежевской детско-юношеской спортивной школы Артем Харисов. Он прошел в финал, но в решающей схватке уступил сопернику из Омска, получив серебряную медаль в категории до 53 кг.

«Серебро в весе до 58 кг завоевал Максим Шпак, бронзовым призером в весовой категории до 88 кг стал Тимофей Мошкин. Оба самбиста – представители детско-юношеской спортивной школы «Русь» (г.Северск). Еще одну бронзу взял Владимир Медведев из томского клуба «Народное единство». Он замкнул тройку сильнейших в весовой категории до 46 кг», — говорится в сообщении.

Все финалисты в каждой весовой категории поедут на первенство России, оно по планам пройдет в сентябре в Симферополе.

Во второй день проходили командные соревнования. Одна из томских заняла в них третье место. В состав команды вошли северчане Максим Шпак, Владислав Прасс, Иван Пономарев, Тимофей Мошкин, представители томской школы самбо Владимир Медведев, Федор Киктенко, Арам Мелконян, Григорий Мигалов и стрежевчанин Егор Хорошилов.

Победителей и призеров к турниру подготовили тренеры Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Анатолий Попов, Максим Соколов, Кирилл  Можаров, Алексей Фокин и Антон Очередько.

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