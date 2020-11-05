Томские хирурги пересадили мужчине в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти

Хирурги НИИ микрохирургии провели операцию по удалению опухоли из кисти мужчине из Алтайского края, также в кисть ему пересадили фрагмент тазовой кости.





Как сообщили в НИИ, 23-летний мужчина больше года назад заметил у себя в кисти новообразование, которое постоянно увеличивалось в размерах. Со временем опухоль разрослась и стала мешать руке функционировать. Мужчина прошел обследование в Алтайском крае, а позже в Новосибирске, ему поставили диагноз «аневризматическая киста», опухоль удалили. Однако после операции киста образовалась снова.





«Большинство докторов сходились во мнении, что необходимо ампутировать указательный палец и пястную кость. Пациент не согласился на ампутацию и продолжил искать другой выход. Пациент обратился в томский институт микрохирургии», — сообщили в НИИ.





В Томске при обследовании выяснилось, что киста стала настолько велика, что заняла почти всю пястную кость. Тогда специалисты сошлись во мнении, что нужно полностью удалять опухоль, а после проводить реконструкцию кости. «Врачи взяли фрагмент костей таза, сформировали из тазовой кости трансплантат и затем пересадили его из таза в кисть с применением микрохирургической техники», — рассказали в НИИ.





Чтобы провести операцию, одновременно работали сразу две команды хирургов: одна удаляла опухоль, вторая забирала фрагмент тазовой кости.