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05 ноября,
2020
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Томские хирурги пересадили мужчине в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Хирурги НИИ микрохирургии провели операцию по удалению опухоли из кисти мужчине из Алтайского края, также в кисть ему пересадили фрагмент тазовой кости.


Как сообщили в НИИ, 23-летний мужчина больше года назад заметил у себя в кисти новообразование, которое постоянно увеличивалось в размерах. Со временем опухоль разрослась и стала мешать руке функционировать. Мужчина прошел обследование в Алтайском крае, а позже в Новосибирске, ему поставили диагноз «аневризматическая киста», опухоль удалили.  Однако после операции киста образовалась снова.


«Большинство докторов сходились во мнении, что необходимо ампутировать указательный палец и пястную кость. Пациент не согласился на ампутацию и продолжил искать другой выход. Пациент обратился в томский институт микрохирургии», — сообщили в НИИ.


В Томске при обследовании выяснилось, что киста стала настолько велика, что заняла почти всю пястную кость. Тогда специалисты сошлись во мнении, что нужно полностью удалять опухоль, а после проводить реконструкцию кости. «Врачи взяли фрагмент костей таза, сформировали из тазовой кости трансплантат и затем пересадили его из таза в кисть с применением микрохирургической техники», — рассказали в НИИ.


Чтобы провести операцию, одновременно работали сразу две команды хирургов: одна удаляла опухоль, вторая забирала фрагмент тазовой кости.

Томские хирурги пересадили мужчине в руку часть кости таза и удалили опухоль в кисти
Фото: НИИ микрохирургии
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