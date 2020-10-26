Томская студия «Новые грани» покажет инклюзивный спектакль в Москве

В ноябре студия «Новые грани» выступит в Москве на Фестивале театрального искусства «Территория жеста» с инклюзивным спектаклем «Анна». Посмотреть его можно и онлайн.







Отметим, фестиваль пройдет с 2 по 6 ноября. В нем принимают участие театры, где играют и слышащие и глухие актеры, все выступления сопровождаются переводом. Как анонсируют организаторы, в этом году зрители смогут увидеть не только классику постановок по произведениям Василия Шукшина, Александра Пушкина и Джека Лондона. В программе есть номера от иллюзионистов, клоунов, мимов и танцевальные. Всего в этом году на фестиваль соберутся более 180 человек из 27 регионов.





Томская студия «Новые грани» представит спектакль «Анна», в котором рассказывается о том, как глухая девушка живет в слышащем мире. Постановку томичей и других участников можно посмотреть на Youtube-канале Театра мимики и жеста.

