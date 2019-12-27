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27 декабря,
2019
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Томская школа пожертвовала более 100 тысяч рублей в фонд «Обыкновенное чудо»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская школа № 19 пожертвовала 106 тысяч рублей в фонд «Обыкновенное чудо» для пятилетней Ксении Кальченко с муковисцидозом.

Томская школа пожертвовала более 100 тысяч рублей в фонд «Обыкновенное чудо»
Фото: фонд Обыкновенное чудо

По словам организатора акции Екатерины Дымовой, вклад в пожертвования внесла вся школа.


«Наша акция проходит в пятый раз, и она уже не умещается в один день – накануне прошел квиз для молодых педагогов, которые тоже активно включились в благотворительность. Всей школой собрали и сдали макулатуру на 8 тысяч рублей. Привлекаем как можно больше участников на нашу ярмарку – всегда привозят интересные работы студенты из Лесотехнического техникума, помогают с мастер-классами специалисты из ТГАСУ», — рассказала Екатерина Дымова.


По ее словам, за пять лет ученики школы помогли восьми подопечным фонда на сумму более 300 тысяч рублей. В целом, школы Томской области пожертвовали в благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» для Ксении Кальченко, 370 тысяч рублей.


«В этом году все акции в школах и детских садах Томской области проходят в поддержку одного ребенка – Ксении Кальченко, — говорит президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — У девочки муковисцидоз, и для очистки легких ей требуется дренажный виброжилет стоимостью более 700 тысяч рублей. Благотворительные акции прошли не только в областном центре, но и в школах Томского и Кожевниковского районов».


Ксюше — пять лет. Сразу после рождения у нее было выявлено генетическое заболевание — муковисцидоз. 


«Каждое утро у Ксюши начинается с приема лекарственных препаратов и ингаляций. Проводим их два раза в день, а иногда и три раза, так как без них Ксюша не сможет полноценно дышать. Густая мокрота забивает легкие», — пишут родители девочки.


Узнать, как помочь ребенку дышать, можно здесь. 

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