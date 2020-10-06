Томская сборная стала первой на чемпионате России по керлингу среди глухих

Мужская команда из Томской области взяла «золото» на чемпионате России по керлингу среди глухих, сообщает пресс-служба обладминистрации. Женская сборная региона на этих соревнованиях заняла третье место.
XI Чемпионат России по керлингу проходил в Челябинске. В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, а также Челябинской, Томской, Новосибирской, Калининградской областей и Красноярского края.
Томскую область представляла команда Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. В состав мужской команды вошли Роман Серебренников, Андрей Анищенко, Олег Хорошков, Владимир Ульянов и Виталий Дубицкий.
Женская команда завоевала «бронзу», уступив спортсменкам из Калининграда и Москвы. Тренируются томские керлингисты под руководством Константина Шерстобитова.
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