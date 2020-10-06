Добрые новости
06 октября,
2020
1
фото
Новости

Томская сборная стала первой на чемпионате России по керлингу среди глухих

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мужская команда из Томской области взяла «золото» на чемпионате России по керлингу среди глухих, сообщает пресс-служба обладминистрации. Женская сборная региона на этих соревнованиях заняла третье место.

Томская сборная стала первой на чемпионате России по керлингу среди глухих

XI Чемпионат России по керлингу проходил в Челябинске. В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, а также Челябинской, Томской, Новосибирской, Калининградской областей и Красноярского края.


Томскую область представляла команда Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. В состав мужской команды вошли Роман Серебренников, Андрей Анищенко, Олег Хорошков, Владимир Ульянов и Виталий Дубицкий. 

Спортсмены на турнире заняли первое место и удержали звание чемпионов России. Вторыми стали керлингисты из Челябинска, третье место – у команды Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Женская команда завоевала «бронзу», уступив спортсменкам из Калининграда и Москвы. Тренируются томские керлингисты под руководством Константина Шерстобитова.


​Рассказываем добрые новости. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.