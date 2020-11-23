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23 ноября,
2020
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Томская сборная по городошному спорту выиграла Кубок России

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Соревнования по городошному спорту завершились в городе Евпатория, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Томская сборная по городошному спорту выиграла Кубок России
Фото: www.depms.ru

В Кубке России участвовали спортсмены из 17 регионов страны. За командный кубок боролись 12 мужских команд, томская заняла первое место. В финале она обыграла сборную Санкт-Петербурга. Третье место заняла команда Краснодарского края, в составе которой выступали три заслуженных мастера спорта России.


«Золотой» состав сборной Томской области составили Алексей Горбатых (Томский район), Владимир Трифонов (Колпашево) и северчане Владимир Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин, Роман Чупурыгин», — уточнили в департаменте.

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