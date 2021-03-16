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16 марта,
2021
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Томская прокуратура заявила о недопустимости бездействия в плане реализации нацпроектов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская прокуратура направила предостережения начальникам пяти областных департаментов о недопустимости нарушений закона в связи непринятием действенных мер по реализации региональных проектов и имеющимися предпосылками недостижения целевых показателей нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томская прокуратура заявила о недопустимости бездействия в плане реализации нацпроектов

Предостережения были направлены руководителям департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту, департамента здравоохранения, департамента цифровой трансформации, департамента по культуре, департамента профессионального образования. Они касались нескольких нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Производительность труда и поддержка занятости».


Отмечается, что «указанные лица предупреждены, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению должностных обязанностей они могут быть привечены к установленной законом ответственности».


Вопросы соблюдения законодательства и обеспечения прав граждан при реализации мероприятий национальных проектов находятся на контроле прокуратуры области.

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