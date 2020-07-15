Томская прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязненной мазутом реки Киргизки

Томская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение почвы нефтепродуктами в окрестностях реки Малая Киргизка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе осмотра территории в районе ТЭЦ-1 в Октябрьском районе Томска вдоль берега реки Малая Киргизка обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами почвы на площади более 30 кв. м. Размер нанесенного государству ущерба превысил 170 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.







Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).







Ранее томичи обратили внимание, что после ремонтных работ в реку Малая Киргизка попал мазут. Из-за этого русло реки вблизи улицы Угрюмова оказалось загрязнено.

