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15 июля,
2020
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Томская прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязненной мазутом реки Киргизки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение почвы нефтепродуктами в окрестностях реки Малая Киргизка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томская прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязненной мазутом реки Киргизки

«В ходе осмотра территории в районе ТЭЦ-1 в Октябрьском районе Томска вдоль берега реки Малая Киргизка обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами почвы на площади более 30 кв. м. Размер нанесенного государству ущерба превысил 170 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.


Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).


Ранее томичи обратили внимание, что после ремонтных работ в реку Малая Киргизка попал мазут. Из-за этого русло реки вблизи улицы Угрюмова оказалось загрязнено.

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