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22 мая,
2020
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Новости

Томская прокуратура проверит условия проживания вахтовиков в обсерваторе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Томского района проверяет условия размещения и пребывания граждан в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Номер вахтовиков в санатории «Зеленый мыс»
Номер вахтовиков в санатории «Зеленый мыс»

«Основанием для проведения проверки послужила информация СМИ о возможном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона при организации пребывания граждан в условиях обсерватора», — говорится в сообщении.


По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.


Ранее сообщалось, что в обсерваторе скончались двое вахтовиков. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Из Чаяндинского месторождения в обсерваторы Томска должны были прибыть 300 человек. У 59 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных  заболевание протекает бессимптомно.

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