Томская прокуратура проверит условия проживания вахтовиков в обсерваторе

Прокуратура Томского района проверяет условия размещения и пребывания граждан в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основанием для проведения проверки послужила информация СМИ о возможном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в обсерваторе, расположенном в санатории «Зеленый мыс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению закона при организации пребывания граждан в условиях обсерватора», — говорится в сообщении.





По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.





Ранее сообщалось, что в обсерваторе скончались двое вахтовиков. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Из Чаяндинского месторождения в обсерваторы Томска должны были прибыть 300 человек. У 59 вахтовиков был подтвержден коронавирус: девять человек с симптомами ОРВИ переведены на лечение в больницу № 3, у остальных заболевание протекает бессимптомно.