Томская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам охраны леса

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам охраны и использования лесных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По телефону «горячей линии» (53-26-16) граждане могут сообщить информацию о любых нарушениях закона в этой сфере, в том числе связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, в частности, елей и деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Звонки будут приниматься в пятницу, 25 декабря, с 14.00 до 17.00.





Поступившие в ходе «горячей линии» сведения будут использованы при организации проверок, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.