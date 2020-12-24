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24 декабря,
2020
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Томская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам охраны леса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проведет  «горячую линию» по вопросам охраны и использования лесных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Томская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам охраны леса

По телефону «горячей линии» (53-26-16) граждане могут сообщить информацию о любых нарушениях закона в этой сфере, в том числе связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, в частности, елей и деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Звонки будут приниматься в пятницу, 25 декабря, с 14.00 до 17.00.  


Поступившие в ходе «горячей линии» сведения будут использованы при организации проверок, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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