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24 февраля,
2021
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Томская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту качества воды в поселке Спутник

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура провела проверку размещенных в СМИ и социальных сетях сведений о ненадлежащем качестве воды в поселке Спутник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту качества воды в поселке Спутник

«Прокуратурой Октябрьского района Томска установлены факты непринятия органами местного самоуправления областного центра мер к надлежащей организации работы при подключении поселка Спутник к централизованным сетям, в том числе отсутствия должного взаимодействия с организациями, оказывающими коммунальные услуги, и непринятия решения об определении гарантирующей организации для внутрипоселковых муниципальных сетей», — говорится в сообщении.


Также выяснилось, что жители поселка не были вовремя уведомлены о предстоящем переключении сетей и отключении холодной воды.


Кроме того, прокуратура взяла пробы воды, подаваемой жителям поселка. Согласно протоколам лабораторных исследований, в пробах горячей и холодной воды установлено превышение нормативов по мутности, запаху, железу и нефтепродуктам.

В этой связи прокурор города направил материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, проблемы с водой в Спутнике начались в Новый год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Думы города Томска Максим Забелин. В 2020-м в поселке проложили новые водопроводные сети, до этого питьевой водой местных жителей обеспечивала водокачка. Работы по подключению новых сетей затянулись до 30 декабря, после чего у жителей поселка из кранов в квартирах вместо воды потекла маслянистая жидкость. Воду временно отключили, «Томскводоканал» занялся промывкой сетей. Все работы должны были завершить в начале января, но они продолжились и в феврале. 

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