Томская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту качества воды в поселке Спутник

Прокуратура провела проверку размещенных в СМИ и социальных сетях сведений о ненадлежащем качестве воды в поселке Спутник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Октябрьского района Томска установлены факты непринятия органами местного самоуправления областного центра мер к надлежащей организации работы при подключении поселка Спутник к централизованным сетям, в том числе отсутствия должного взаимодействия с организациями, оказывающими коммунальные услуги, и непринятия решения об определении гарантирующей организации для внутрипоселковых муниципальных сетей», — говорится в сообщении.





Также выяснилось, что жители поселка не были вовремя уведомлены о предстоящем переключении сетей и отключении холодной воды.





Кроме того, прокуратура взяла пробы воды, подаваемой жителям поселка. Согласно протоколам лабораторных исследований, в пробах горячей и холодной воды установлено превышение нормативов по мутности, запаху, железу и нефтепродуктам.

В этой связи прокурор города направил материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).