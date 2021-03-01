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01 марта,
2021
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Томская прокуратура оштрафовала управляющего супермаркетом за сексистское объявление

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура оштрафовала управляющего супермаркетом в Томске за размещение дискриминационного объявления о наличии вакансии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томская прокуратура оштрафовала управляющего супермаркетом за сексистское объявление

Дискриминационный факт был выявлен в ходе проверки. Так, в одном из продовольственных супермаркетов было размещено объявления о наличии вакансии продавца.


«При этом работодатель определил, что для замещения вакансии требуется мужчина, то есть ограничил круг претендентов по половому признаку», — отмечается в сообщении.


В итоге прокуратура возбудила административное дело, предусмотренного ст.13.11.1 КоАП РФ (распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера), в отношении руководителя супермаркета. Его оштрафовали на три тысячи рублей.


В настоящее время объявление удалено.

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