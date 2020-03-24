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24 марта,
2020
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Томская прокуратура обязала мэрию обеспечить колясочника доступным жильем

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Прокуратура Томска проверила условия проживания инвалида-колясочника в квартире, предложенной мэрией на период капремонта дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томская прокуратура обязала мэрию обеспечить колясочника доступным жильем

В ходе проверки установлено, что вход в маневренный жилой дом не обеспечен пандусом и поручнями, размеры дверных проёмов в муниципальной квартире не рассчитаны на проезд инвалидной коляски, что ограничивает право гражданина на свободное перемещение. Поскольку обращение прокуратуры в адрес мэрии не было удовлетворено, прокурору района пришлось обращаться в суд.


В ходе выездного судебного заседания по месту проживания инвалида  выяснилось, что права гражданина действительно нарушались, в связи с чем иск прокурора удовлетворен.


Не согласившись с решением районного суда, представитель администрации Томска обжаловал его в Томский областной суд, утверждая, что инвалид–колясочник без какой - либо посторонней помощи может подняться на ступенчатое крыльцо дома и свободно передвигаться по квартире, ширина дверных проемов в которой на 20 сантиметров менее нормативной.


Данные доводы были опровергнуты прокурором Светланой Семитко, которая обосновала доказанность выявленных нарушений и правильность судебного решения.


Согласившись с позицией прокуратуры, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, установив мэрии месяц  для устранения нарушений. Решение вступило в законную силу.

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