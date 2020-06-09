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09 июня,
2020
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Томская прокуратура обязала лесозаготовителей оплатить более 4,5 млн рублей долга за аренду

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Томская межрайонная природоохранная прокуратура обязала двух лесозаготовителей оплатить долги за аренду. Как сообщает пресс-служба ведомства, компаниям пришлось заплатить более 4,5 миллионов рублей.

Томская прокуратура обязала лесозаготовителей оплатить более 4,5 млн рублей долга за аренду

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что компании «СБС» и «ЗПК СибЛесТрейд» взяли в аренду более 220 тысяч гектаров леса и несколько нарушили сроки внесения арендной платы.


Вместе с неустойкой сумма долга превысила 4,5 миллионов рублей. Сотрудница ведомства подала иск о взыскании с лесозаготовителей долга и неустойки за просрочку. В результате прокурорского вмешательства компании погасили задолженность.

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