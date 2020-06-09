Томская прокуратура обязала лесозаготовителей оплатить более 4,5 млн рублей долга за аренду

Томская межрайонная природоохранная прокуратура обязала двух лесозаготовителей оплатить долги за аренду. Как сообщает пресс-служба ведомства, компаниям пришлось заплатить более 4,5 миллионов рублей.

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что компании «СБС» и «ЗПК СибЛесТрейд» взяли в аренду более 220 тысяч гектаров леса и несколько нарушили сроки внесения арендной платы.





Вместе с неустойкой сумма долга превысила 4,5 миллионов рублей. Сотрудница ведомства подала иск о взыскании с лесозаготовителей долга и неустойки за просрочку. В результате прокурорского вмешательства компании погасили задолженность.

