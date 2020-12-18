Томская прокуратура обвинила судебного пристава в подделке документов

Прокуратура Томска обвинила пристава одного из районных отделов в совершении преступления по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия было установлено, что с целью сокрытия своего бездействия по ряду исполнительных производств судебным приставом-исполнителем в официальные акты были внесены ложные сведения о проверках должников. Сведения касались отсутствия у них имущества, на которое можно было взыскать.





«Кроме того, в некоторых актах проставлены подписи за понятого, который фактически при совершении исполнительных действий не присутствовал. На основании указанных актов исполнительные производства были неправомерно окончены, а исполнительные документы возвращены взыскателям», — говорится в сообщении.





В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратура города направила материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход расследования которых поставлен на контроль.