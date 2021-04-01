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01 апреля,
2021
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Томская прокуратура обвинила предпринимателя в поставке фальсифицированных рентген-аппаратов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Областная прокуратура обвинила заместителя директора организации, которая производит сложные технические изделия, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томская прокуратура обвинила предпринимателя в поставке фальсифицированных рентген-аппаратов

«По версии следствия, в октябре 2018 года – январе 2019 года  обвиняемый в рамках исполнения обязательств по контракту организовал производство и поставку в лечебные учреждения Томской области 4 рентгенографических аппаратов общей стоимостью 56 млн. рублей, сопровождаемых фальсифицированной информацией об их характеристиках и производителе (изготовителе)», — говорится в сообщении.


Фальсификация была выявлена в ходе приемки медицинского оборудования, и поэтому оплата поставки аппаратом больницей не осуществлялась.


Обвиняемый свою вину в преступлении не признал. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд .

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