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29 марта,
2021
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Томская прокуратура нашла нарушения при организации школьного питания в сельских школах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура проверила качество питания школах Томского района. Проверку проводили вместе со специалистами региональных управлений Роспотребнадзора и Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, в двух школах нарушались требования СанПиНа.

Томская прокуратура нашла нарушения при организации школьного питания в сельских школах

«Установлено, что в муниципальном автономном образовательном учреждении «Копыловская средняя общеобразовательная школа» Томского района, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Молодёжненская средняя общеобразовательная школа» Томского района допускаются нарушения требований санитарно-эпидемиологического  законодательства, ветеринарных правил, требований технических регламентов. Так, выявлены факты хранения продуктов питания  в отсутствие  товаросопроводительных и ветеринарных сопроводительных  документов, несоответствия фактического меню  утвержденному примерному  меню, нарушения температурного режима хранения суточных проб», — говорится в сообщении.


Еще в одном из школ зафиксировали неисправную систему вентиляции, а в помещении столовой есть проблемы с отделкой стен.

В итоге директору МБОУ «Молодежненская СОШ» и двум предпринимателям, которые поставляли питание в школу, внесены предписания об устранении выявленных нарушений. В настоящее время все виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устраняются.


Кроме того, прокуратура возбудила административные дела, предусмотренные ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил). В итоге индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

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