Томская прокуратура: качество воды в Эуште не соответствует нормам

Прокуратура Томска и специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько качественную воды пьют жители деревни Эушта. Пробы показали, что вода не соответствует санитарным требованиям.





Сейчас в деревне не определена организация, которая отвечает за эксплуатацию объектов водоснабжения. Они находятся не в надлежащем состоянии, а контроля за качеством питьевой воды нет.





«В результате лабораторных исследований отобранных проб установлено, что содержащаяся в образцах вода по отдельным показателям не соответствует установленным санитарным требованиям», — отмечает пресс-служба ведомства.





В отношении департамента городского хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Дело направлено для рассмотрения в региональное управление Роспотребнадзора.





Также прокуратура направила иск в Советский районный суд, чтобы обязать мэрию организовать надлежащее водоснабжение в Эуште.

