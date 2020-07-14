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14 июля,
2020
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Томская прокуратура: качество воды в Эуште не соответствует нормам

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Томска и специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько качественную воды пьют жители деревни Эушта. Пробы показали, что вода не соответствует санитарным требованиям.


Сейчас в деревне не определена организация, которая отвечает за эксплуатацию объектов водоснабжения. Они находятся не в надлежащем состоянии, а контроля за качеством питьевой воды нет.


«В результате лабораторных исследований отобранных проб установлено, что содержащаяся в образцах вода по отдельным показателям не соответствует установленным санитарным требованиям», — отмечает пресс-служба ведомства.


В отношении департамента городского хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». Дело направлено для рассмотрения в региональное управление Роспотребнадзора.


Также прокуратура направила иск в Советский районный суд, чтобы обязать мэрию организовать надлежащее водоснабжение в Эуште.

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