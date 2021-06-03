Томская прокуратура через суд потребовала убрать свалки в Ларинском заказнике

Природоохранная прокуратура проверила материалы, размещенные в Сети, о свалках на территории ландшафтного заказника «Ларинский» в Томском районе.

«Две из них расположены в границах охранной зоны государственного ландшафтного заказника областного значения «Ларинский», три – в окрестностях сел Лучаново и Богашево Томского района. Отходы производства и потребления размещены на площади более 16 тысяч квадратных метров объемом свыше 3 тысячи кубических метров», — сообщили в прокуратуре.





Ведомство выносило постановление администрации Томского района о ликвидации свалок, но она не выполнила требования. Поэтому природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию района ликвидировать свалки.





Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.









Читайте также:



В Ларинском заказнике продолжает расти свалка. Фото







Сор из избы. Почему растут горы мусора в Ларинском заказнике







ПОДДЕРЖИ ТВ2!