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03 июня,
2021
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Новости

Томская прокуратура через суд потребовала убрать свалки в Ларинском заказнике

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Природоохранная прокуратура проверила материалы, размещенные в Сети, о свалках на территории ландшафтного заказника «Ларинский» в Томском районе.


На месте сотрудники прокуратуры обнаружили пять несанкционированных свалок.

архивное фото
архивное фото

«Две из них расположены в границах охранной зоны государственного ландшафтного заказника областного значения «Ларинский», три – в окрестностях сел Лучаново и Богашево Томского района. Отходы производства и потребления размещены на площади более 16 тысяч квадратных метров объемом свыше  3 тысячи кубических метров», — сообщили в прокуратуре.


Ведомство выносило постановление администрации Томского района о ликвидации свалок, но она не выполнила требования. Поэтому природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию района ликвидировать свалки.


Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.



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