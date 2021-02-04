Добрые новости
04 февраля,
2021
1
фото
Новости

Томская полиция возбудила уголовное дело из-за надписи на памятнике Ленину

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская полиция возбудила уголовное дело из-за надписи «Путин — вор» на памятнике Ленину в центре города. Ранее сотрудники уголовного розыска пришли из-за надписи к муниципальному депутату Максиму Забелину.

Томская полиция возбудила уголовное дело из-за надписи на памятнике Ленину

В МВД прокомментировали, что по факту надписи отдел дознания ОМВД по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам вандализма. Отметим, статья «Вандализм» предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Надпись на памятнике Ленину в центре Томска была замечена вечером 3 февраля. Утром следующего дня коммунальщики стерли надпись со скульптуры. 

В тот же день сотрудники уголовного розыска взяли объяснение по поводу надписи на памятнике Ленину с муниципального депутата Максима Забелина.

«Спросили, знал ли про надпись, откуда узнал и где находился 3 февраля. Я так понимаю, Центр по противодействию экстремизму передал им список неблагонадежных граждан, которых нужно опросить. Вот они и ездят, опрашивают молодежь в городе», — прокомментировал депутат ТВ2.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.