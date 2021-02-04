Томская полиция возбудила уголовное дело из-за надписи на памятнике Ленину

Томская полиция возбудила уголовное дело из-за надписи «Путин — вор» на памятнике Ленину в центре города. Ранее сотрудники уголовного розыска пришли из-за надписи к муниципальному депутату Максиму Забелину.

В МВД прокомментировали, что по факту надписи отдел дознания ОМВД по Ленинскому району возбудил уголовное дело по признакам вандализма. Отметим, статья «Вандализм» предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Надпись на памятнике Ленину в центре Томска была замечена вечером 3 февраля. Утром следующего дня коммунальщики стерли надпись со скульптуры.





В тот же день сотрудники уголовного розыска взяли объяснение по поводу надписи на памятнике Ленину с муниципального депутата Максима Забелина.





«Спросили, знал ли про надпись, откуда узнал и где находился 3 февраля. Я так понимаю, Центр по противодействию экстремизму передал им список неблагонадежных граждан, которых нужно опросить. Вот они и ездят, опрашивают молодежь в городе», — прокомментировал депутат ТВ2.



​ПОДДЕРЖИ ТВ2