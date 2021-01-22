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22 января,
2021
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Томская полиция угрожает привлечь к ответственности за участие в акции 23 января

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти региона и органами областного УМВД полковник Олег Водянкин предупреждает томичей, что за призывы к участию в акциях 23 января 2021 года и за само участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.


Полиция сообщает горожанам, что любые «провокационные действия» со стороны  участников акции будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Какие именно действия будут считаться провокационными, Олег Водянкин не уточняет.


«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — сообщает Водянкин.

В свою очередь депутат облдумы и лидер томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева предполагает, что завтра на митинге на Новособорной будет много молодежи. Она надеется, что все пройдет мирно, но если кому-то будет нужна юридическая помощь, предлагает записать себе телефоны юристов : Любовь Владимировна +7999-177-39-89, Татьяна Владимировна +7983-233-47-26.

Как избежать лишних проблем при возможном задержании читайте здесь.

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