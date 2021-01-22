Томская полиция угрожает привлечь к ответственности за участие в акции 23 января

Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти региона и органами областного УМВД полковник Олег Водянкин предупреждает томичей, что за призывы к участию в акциях 23 января 2021 года и за само участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.





Полиция сообщает горожанам, что любые «провокационные действия» со стороны участников акции будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Какие именно действия будут считаться провокационными, Олег Водянкин не уточняет.





«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — сообщает Водянкин.