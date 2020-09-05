Томская полиция составила более 21 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции

Томские полицейские составили более 21 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции, около 19 тысяч административных дел были направлены в суды, которые вынесли почти 9 тысяч решений о штрафе и 5,5 тысячи предупреждений.Об этом сообщает обладминистрация.

Напомним, с 18 мая в Томской области ввели обязательный масочный режим. Масочный режим распространяется на общественный транспорт (включая поездки на такси) и места массового пребывания людей в закрытых помещениях. В частности, маски обязательно нужно надевать, когда заходишь в магазин или торговый центр. При этом по улице можно ходить без маски.

За нарушение масочного режима могут штрафовать и физических, и юридических лиц. Так, нарушение режима попадает под административное наказание по статье 20.6.1 КоАП. Она звучит как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».





По части 1 статьи грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.





За весь период проверок — с 18 марта — за подобные нарушения региональные управления Роспотребнадзора и полиции возбудили почти 150 административных дел. По их итогам суды вынесли три решения о приостановке деятельности предприятий и 44 — о наложении штрафа. Еще 30 предпринимателей получили предупреждения.





В числе нарушений предприниматели чаще забывают о дезинфекции мебели, обеззараживании воздуха, запасе средств индивидуальной защиты и измерении температуры у персонала.





Режим самоизоляции в Томской области продлили до 30 сентября. Оперштаб принял решение разрешить работу учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях.





По данным на 4 сентября, коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 0,72. Власти региона говорили, что могут разрешить массовые мероприятия, а также открыть кинотеатры и театры для посещения, когда коэффициент опустится ниже 0,5.





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