Томская полиция считает, что причиной госпитализации Алексея Навального стали диеты и панкреатит

Причинами госпитализации политика Алексея Навального в Омске стали диета и хронический панкреатит, говорят в томском отделе МВД на транспорте. Там обвинили сторонников оппозиционера, которые пытаются доказать отравление в МВД, в «хорошо спланированной провокации».

Пресс-служба Сибирского управления МВД на транспорте опубликовала предварительные результаты проверки обстоятельств госпитализации Алексея Навального.





«Согласно заключениям экспертов, в (на) объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих веществ не обнаружено, — говорится в сообщении. – Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса. Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий). Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».





В полиции также отметили, что соратники Навального «организованно изъяли из номера гостиницы <…> три пластиковые бутылки из-под воды».





«Сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в г. Томске лиц (Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров) организованно изъяли из номера гостиницы, в котором проживал Навальный, три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем Лось и Албуров противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок. При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Федеративную Республику Германия, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачево при вылете в Омск», — добавили в полиции.





В свою очередь Алексей Навальный назвал враньем сообщение пресс-службы Сибирского управления МВД на транспорте.

«Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова. Я уже устал смеяться. Какого блин панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку, как в докторе Хаузе? Я каждый год проходил медицинский чекап, и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров», — написал Алексей Навальный.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный. МИД РФ назвал версию об отравлении политика «фантастической историей». А Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального.