Томская полиция проведет рейды по клубам, ресторанам и охотничьим заимкам

Полиция проведет рейды по развлекательным заведениям региона. Такое поручение дал губернатор Томской области Сергей Жвачкин по итогам заседания областной антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.





Встреча прошла 15 декабря. Главным вопросом в повестке встречи стало обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских каникул, которые в этом году пройдут в условиях санитарных ограничений.





«Эпидемия эпидемией, но один из главных праздников года и долгожданный семейный отдых никто не отменял. Наша с вами задача — сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей организованно, безопасно и без инцидентов», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Так, по поручению главы региона наряды полиции и Росгвардии спланируют дежурства своих групп с учетом расположения ледовых городков, катков и лыжных баз.





«Да, сегодня у нас нет повод для беспокойства, однако вопросы безопасности — не только антитеррористической, но и противоэпидемической — не терпят формального отношения, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Мы понимаем, что, несмотря на все ограничения, будут попытки провести корпоративы за городом, также возможна работа ночных клубов в формате «для своих». Ухудшить эпидобстановку, которая сегодня находится под контролем, мы не имеем права. Поэтому прошу правоохранительные органы в период праздников взять под пристальный контроль как гостиницы, так и развлекательные учреждения».





По решению комиссии ночные рейды по развлекательным заведениям региона пройдут с 25 декабря по 10 января. Отдельное поручение главам Томского, Шегарского и Кожевниковского районов касается гостиниц, баз отдыха и заимок.