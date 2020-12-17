Добрые новости
17 декабря,
2020
Новости

Томская полиция проведет рейды по клубам, ресторанам и охотничьим заимкам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полиция проведет рейды по развлекательным заведениям региона. Такое поручение дал губернатор Томской области Сергей Жвачкин по итогам заседания областной антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.


Встреча прошла 15 декабря. Главным вопросом в повестке встречи стало обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских каникул, которые в этом году пройдут в условиях санитарных ограничений.


«Эпидемия эпидемией, но один из главных праздников года и долгожданный семейный отдых никто не отменял. Наша с вами задача — сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей организованно, безопасно и без инцидентов», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


Так, по поручению главы региона наряды полиции и Росгвардии спланируют дежурства своих групп с учетом расположения ледовых городков, катков и лыжных баз.


«Да, сегодня у нас нет повод для беспокойства, однако вопросы безопасности — не только антитеррористической, но и противоэпидемической — не терпят формального отношения, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — Мы понимаем, что, несмотря на все ограничения, будут попытки провести корпоративы за городом, также возможна работа ночных клубов в формате «для своих». Ухудшить эпидобстановку, которая сегодня находится под контролем, мы не имеем права. Поэтому прошу правоохранительные органы в период праздников взять под пристальный контроль как гостиницы, так и развлекательные учреждения».


По решению комиссии ночные рейды по развлекательным заведениям региона пройдут с 25 декабря по 10 января. Отдельное поручение главам Томского, Шегарского и Кожевниковского районов касается гостиниц, баз отдыха и заимок.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.