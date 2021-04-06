Томская полиция предупреждает о штрафах за несогласованный запуск дронов

Напомним, что в 2016 году государство приравняло любой беспилотник (даже если это детская игрушка) весом более 250 граммов к воздушному гражданскому судну и обязало их владельцев, каждый раз поднимая квадракоптер в воздух, регистрировать полет. По закону между командиром Боинга и командиром пластиковой игрушки разницы нет. Владельцы квадрокоптеров неоднократно просили ввести упрощенный режим или разработать специальный регламент для них, но эти просьбы не услышали. В течение десяти дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление, а присвоенный номер нанести на элементы устройства.

Региональное УМВД напоминает о том, что за несанкционированные полеты на беспилотных дронах владельцу может грозить административная ответственность.

«В настоящее время все более распространенными в повседневной жизни стало использование беспилотных летательных аппаратов для различных целей, в том числе и для видеосъемки. Все, что летает на радиоуправлении либо с помощью полетного компьютера, называется беспилотным летательным аппаратом. Чтобы полет беспилотного летательного аппарата был законным, необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства и подать план полета в зональный центр Единой системы организации воздушного движения», — сообщают в полиции.





Если вы управляли незарегистрированным «воздушным судном» (не стоит на госучете, не имеет специальных опознавательных знаков), вы, «командир воздушного судна», можете получить штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, либо лишиться права управления квадрокоптером на срок до одного года.





«В соответствии с частью 1 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток», — добавляют в полиции.





Также полицейские имеют право составить протокол об административном правонарушении по статье «Управление воздушным судом лицом, находящимся в состоянии опьянения». Рассмотрением таких дел занимается Ространснадзор и судьи. Также материалы о других нарушениях полицейские могут направить в Ространснадзор, а после возбудить дело об административном правонарушении.





Отметим, утвердить план полета можно в диспетчерской Аэронавигации Западной Сибири. В Томской области уже были случаи штрафов за незаконные полеты. В 2017 году за отсутствие плана полета оштрафовали гражданин Китая, запустивший квадрокопте у Томского театра драмы, также штрафовали владельца беспилотника в Стрежевом, в 2019 несколько штрафов получил фотограф, который снимал с квадрокоптера Томский марафон.





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