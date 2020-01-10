Томская ОЭЗ окончательно перешла в ведомство региона

Сообщается, что впервые о передаче полномочий заговорили в 2016 году, тогда же администрация Томской области и Минэкономразвития заключили соглашение об этом. После этого шел процесс передачи имущества ОЭЗ, приобретенного за счет федеральных средств. После передачи экспертный и наблюдательный советы ОЭЗ стали формироваться на уровне региона. Здесь же решалось, кто может получить статус резидента ОЭЗ. Процесс передачи затормозил несколько крупных строек на территории зоны — инжинирингового и экспоцентра. Власти планировали завершить строительство к 2020 году.

«Летом 2019 года была объявлена дополнительная эмиссия акций. В ходе данной эмиссии на баланс управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть денежных средств для завершения строительства недостроенных объектов. С момента передачи акций управляющей компании на региональный уровень в январе 2020 года окончательно завершена реализация дорожной карты», — говорится в сообщении.





Ожидается, что после завершения процесса передачи управления ОЭЗ ее уставный капитал вырастет с 3,5 до 9 млрд рублей.





Для справки: ОЭЗ «Томск» создана в 2005 году и располагается на двух площадках. Восточная площадка находится в Академгородке, вторая — на северной окраине Томска.





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