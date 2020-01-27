Томская облдума проиграла суд штабу Алексея Навального

«Суд полностью признал тот факт, что мои права как заявителя были нарушены, и удовлетворил иск, — сказала Ксения Фадеева. — Норма закона про «сто метров» была признана недействующей 18 ноября 2019 года. Именно в этот день мне администрация Томской области отказала в проведении митинга у «белого дома». Возможно, представители областной Думы подадут апелляцию и мы будем дальше судиться и доказывать свою правоту».





Она добавила, что представители областной Думы в качестве доказательства говорили, что «запрет на проведение мероприятий в ста метрах от «белого дома» адекватен и обоснован, так как на этой территории много памятников культуры регионального значения».





«Губернаторский квартал — излюбленное место прогулок горожан, и публичные мероприятия могут помешать, — рассказала Ксения Фадеева. — При этом они принесли в суд информацию о том, что в Губернаторском квартале регулярно проводятся спортивные мероприятия и фестивали. Но, с их точки зрения, публичные мероприятия — это митинги, которые могут нести какую-то угрозу прохожим и памятникам культуры. Несмотря на это, суд не принял их доводы и вынес решение в нашу пользу».





Напомним, 2 декабря активисты штаба Алексея Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе чем в 100 метрах от здания областной администрации. Подобные поправки были внесены депутатами областной Думы в 2012 году, но уже в конце 2019 года отменены. Поводом стало решение Конституционного суда, которое признало данный запрет незаконным, однако активисты считают, что поправки были внесены из-за поданного иска.