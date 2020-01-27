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27 января,
2020
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Новости

Томская облдума проиграла суд штабу Алексея Навального

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский областной суд признал недействующим законодательный запрет митинговать у здания «белого дома» и нарушающим конституционные права. Об этом ТВ2 рассказала координатор штаба Алексея Навального Ксения Фадеева.

Томская облдума проиграла суд штабу Алексея Навального

«Суд полностью признал тот факт, что мои права как заявителя были нарушены, и удовлетворил иск, — сказала Ксения Фадеева. — Норма закона про «сто метров» была признана недействующей 18 ноября 2019 года. Именно в этот день мне администрация Томской области отказала в проведении митинга у «белого дома». Возможно, представители областной Думы подадут апелляцию и мы будем дальше судиться и доказывать свою правоту».


Она добавила, что представители областной Думы в качестве доказательства говорили, что «запрет на проведение мероприятий в ста метрах от «белого дома» адекватен и обоснован, так как на этой территории много памятников культуры регионального значения».


«Губернаторский квартал — излюбленное место прогулок горожан, и публичные мероприятия могут помешать, — рассказала Ксения Фадеева. — При этом они принесли в суд информацию о том, что в Губернаторском квартале регулярно проводятся спортивные мероприятия и фестивали. Но, с их точки зрения, публичные мероприятия — это митинги, которые могут нести какую-то угрозу прохожим и памятникам культуры. Несмотря на это, суд не принял их доводы и вынес решение в нашу пользу».


Напомним, 2 декабря активисты штаба Алексея Навального подали иск в Томский областной суд о признании незаконным запрета проводить митинги, шествия и пикеты ближе чем в 100 метрах от здания областной администрации. Подобные поправки были внесены депутатами областной Думы в 2012 году, но уже в конце 2019 года отменены. Поводом стало решение Конституционного суда, которое признало данный запрет незаконным, однако активисты считают, что поправки были внесены из-за поданного иска.

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